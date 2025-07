Bijzondere nachtelijke bezoeker in hartje centrum, vos kuiert door de stad

Midden in het centrum van Breda is vorige week een vosje gespot. Het beestje liep over de Gasthuispoort richting Stadspark Valkenberg, waarschijnlijk op zoek naar eten.

Volgens boswachter Floris Hopstaken is het niet uitzonderlijk dat een vos zich in het centrum vertoont: “Een vos is een opportunist en erg nieuwsgierig. Als hij op zoek is naar voedsel, blijft hij niet per se in de natuur, maar kan hij net zo goed de stad in trekken als daar iets te vinden is.”

Schichtig

Het is dus niet zo vreemd dat het vosje door de straten van het centrum loopt, al is het volgens Hopstaken wél bijzonder dat hij werd gezien. “Vossen zijn schichtige dieren. De kans dat je er eentje zomaar op straat tegenkomt, is vrij klein.”

Mocht je er eentje tegenkomen, hoef je je geen zorgen te maken. Vossen zijn volgens de boswachter over het algemeen niet gevaarlijk voor mensen.