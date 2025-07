PSV maakt ruimte voor skyboxen, maar nu zien 48 bezoekers veld niet meer

De verplaatsing van twee grote videoschermen in het Philips Stadion heeft ervoor gezorgd dat 48 zitplekken geen goed zicht meer bieden op het veld. PSV zegt 'niet heel happy’ te zijn met de situatie. De getroffen bezoekers hebben andere plekken in het stadion gekregen.

Het gaat om 24 stoelen voor seizoenskaarthouders in vak NN en 24 in vak TT. “Om ruimte te maken voor skyboxen zijn twee grote schermen iets naar boven verplaatst. Daardoor zijn er problemen voor het zicht in de onderste rijen op de vakken TT en NN”, aldus een woordvoerder.