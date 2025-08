Brabantse humor: zo zit het volgens deze comedians

Christel de Laat, Gerrie Smits en Marlon Kicken. Stuk voor stuk zijn het Brabantse comedians. Ieder heeft zijn eigen stijl en staat voor wat anders, maar bestaat er zoiets als Brabantse humor? Christel de Laat en Gerrie Smits zijn het daar niet over eens. Waar de één humor als iets universeels ziet, herkent de ander ook als het over humor gaat een Brabants tintje: "Zacht met een scherp randje."

“Humor is universeel. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. Wat jij grappig vindt, vind ik misschien helemaal niks en andersom", zegt Christel de Laat. Er bestaat volgens haar niet iets als Brabantse humor. Toch merkt ze wel dat haar afkomst en accent invloed kunnen hebben op het publiek. “Mijn Brabantse tongval zou kunnen helpen om iets grappiger te vinden", zegt De Laat. Maar haar shows past ze niet aan op het publiek. "Mijn shows zijn altijd hetzelfde of ik nu in Zwolle of Breda op moet treden. Ik ben gewoon een Brabantse en ik ben en blijf altijd mezelf. "

Ze vertelt dat mensen haar weleens vragen of ze in Groningen wel begrepen wordt. “Dan zeg ik: ik spreek geen Grieks, hè. En als mensen mij niet kunnen verstaan, moeten ze dat gewoon zeggen. Ik kan mijn shows ook in het ABN geven, maar dan duren ze wel drie keer zo lang", zegt ze lachend.