In dit monument aan het stromende water is het goed wonen

Een mooiere plek voor het karakteristieke rijksmonument op de kruising van de Van der Does de Willeboissingel en de Dommel is er niet in Den Bosch. Het imposante gebouw werd in 1911 door architect P. Kuiper jr. als privéwoning gebouwd voor de arts G. Daniëls.

Corné Verschuren Geschreven door

Tot voor enkele maanden werd de stadsvilla nog gebruikt als kantoor. “Het pand is beeldbepalend voor Den Bosch. Van dergelijk panden zijn er niet veel”, zegt Henk van Lith, eigenaar van een groot schildersbedrijf in Den Bosch. Zo’n vijf jaar geleden kocht hij het monument als belegging. Het pand is voorzien van een woon- en werkbestemming.

Foto: Boumij Makelaars.

Sinds zeven maanden staat het huis te koop. De vraagprijs is vijf miljoen euro. “Het pand wordt verkocht als kantoorpand, maar er zit ook een woonbestemming op. Het is geen doorsneepand. Daarom duurt de verkoop wat langer. Er komt al wat beweging in. Boumij Makelaars heeft al enkele rondleidingen gegeven.”

De gevel van het pand springt in het oog. De Bossche beeldhouwer Louis Vreugde bekleedde die destijds met zogeheten festoenen, versieringen in de vorm van slingers met bloemen of vruchten. “Dat was heel grappig en uniek voor die tijd. Het pand heeft ook enkele opvallende erkers”, zegt Van Lith.

Foto: Boumij Makelaars.

Behalve een kantoorfunctie ligt er ook een woonbestemming op de voormalige dokterswoning. De patiënten kwamen destijds via een extra zijdeur binnen. Van Lith: “Je kunt er meteen in gaan wonen.” Voor Van Lith is de woonbestemming een serieuze optie. “Er is een kandidaat die het pand zou willen omvormen tot drie appartementen. Dat is ook mogelijk, de plannen daarvoor zijn in de maak. Het is een rijksmonument, maar dan is herontwikkeling ook mogelijk. Kijk maar naar de leegstaande kerken en kloosters. Dat gebeurt vaker. De oppervlakte is ruim voldoende om er drie appartementen van te maken.”

Foto: Boumij Makelaars.

De ondernemer uit Rosmalen liet al een berekening maken om het pand te verduurzamen. Daarnaast is er volgens de eigenaar van het pand voldoende ruimte om privacy, tuinruimte en parkeerplaatsen voor de bewoners te bieden. Of het ook die kant uit zal gaan, is nog niet duidelijk. “De optie van het pand te verbouwen tot drie appartementen spreekt me wel aan. In dat geval overweeg ik om zelf ook een appartement op de begane grond nemen. Het is echt een mooie plek om te wonen.”

Foto: Boumij Makelaars.