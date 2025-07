Vrouw bekneld in auto na botsing met vrachtwagen

Een automobilist is donderdagmiddag in Baarle-Nassau gewond geraakt nadat ze in botsing kwam met een vrachtwagen. De vrouw raakte bekneld en moest door de brandweer uit haar benarde positie worden bevrijd.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf aan de Driehuizen.

De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte, voor zover bekend, niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.