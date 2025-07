Inval in hotel, 11.000 illegale sigaretten en vapes in beslag genomen

In een hotel in Zevenbergen zijn 11.000 illegale sigaretten en illegale vapes gevonden. Medewerkers van de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vielen het hotel binnen na een anonieme melding over mogelijke handel in illegale sigaretten en vapes. De inval was dinsdag al, maar de gemeente Moerdijk - waar Zevenbergen onder valt - maakte de vondst donderdag pas bekend. De sigaretten en vapes zijn allemaal in beslag genomen.

Om welk hotel het precies gaat is niet duidelijk. De persoon die verantwoordelijk was voor de handel krijgt een naheffing voor niet-betaalde belasting en moet een boete betalen aan zowel de douane als de NVWA.