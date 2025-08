Brabantse partij in de Tweede Kamer? 'Niet onmogelijk, maar wordt moeilijk'

De Brabantse regionale partij Lokaal Brabant wil meedoen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 29 oktober. De leden van de partij spreken zich daar zaterdag over uit. Als een meerderheid vóór is, zal Lokaal Brabant een poging doen om in het parlement te komen. Of ze dat ook zal lukken, is nog maar zeer de vraag.

Lokaal Brabant is een samenwerking van Brabantse lokale partijen. Sinds 2014 doet de partij mee aan de provinciale verkiezingen. In de Eerste Kamer is Lokaal Brabant samen met andere regionale partijen vertegenwoordigd door OPNL, met één zetel. Ook levert Lokaal Brabant momenteel één gedeputeerde in het Brabants bestuur.

Bij de meest recente provinciale verkiezingen in 2023 won Lokaal Brabant twee zetels in Provinciale Staten. Met bijna 46.000 stemmen was dat het beste resultaat tot nu toe. Dat zijn er bij lange na niet genoeg voor een zetel in de Tweede Kamer. Bij de vorige verkiezingen moest een partij daar bijna 70.000 stemmen voor halen. Toch denkt het partijbestuur, met een lijst vol Brabanders, goede kans te maken op zetels.

Grote uitdaging

Volgens Julien van Ostaaijen, bestuurskundige aan de Tilburg University en Avans Hogeschool, staat Lokaal Brabant voor een grote uitdaging. “Niks is onmogelijk, maar het wordt moeilijk. Je moet meer stemmen binnenhalen dan je tot nu toe hebt gehaald. Hoe ga je die halen op een niveau waar de concurrentie nog veel groter is?”

“Bij lokale verkiezingen stemt ruim 30 procent van de kiezers op een lokale partij”, vervolgt hij. “Bij provinciale verkiezingen ligt dat percentage vaak een stuk lager, meestal slechts een paar procent. Veel mensen die lokaal op een partij stemmen, doen dat op provinciaal of landelijk niveau niet meer.”

Daarnaast blijkt het volgens hem lastig om lokale thema’s op te schalen naar een algemeen, groter thema. “De lokale politiek weet met een lokaal thema en een aansprekende lijsttrekker vrij gemakkelijk succes te behalen. Lokale of provinciale partijen hebben vaker geprobeerd om dat succes landelijk voort te zetten. Dat werkte niet.”

Niet genoeg Brabant

Volgens Lokaal Brabant wordt er teveel over en niet genoeg mét Brabant gesproken. Ze vinden dat de provincie wordt achtergesteld en dat landelijke partijen keuzes maken die in de regio niet goed landen.

Bij de vorige verkiezingen werden Brabanders Rachel van Meetelen (PVV), Maikel Boon (PVV), Eric Esser (PVV), Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA), Ruben Brekelmans (VVD), Daan de Kort (VVD), Femke Zeedijk (NSC), Caspar Veldkamp (NSC), Mpanzu Bamenga (D66), Inge van Dijk (CDA), Lilian Marijnissen (SP), Bart van Kent (SP) en Michiel van Nispen (SP) gekozen.

Dat lijkt Lokaal Brabant niet uit te maken. Alleen een regionale partij mag voor een provincie spreken, zo lijkt de overtuiging. Mochten de leden van Lokaal Brabant die mening delen, zal hun partij de komende tijd goed na moeten denken over wat het betekent om een hele provincie te vertegenwoordigen en welke inhoudelijke standpunten daarbij horen. Ook over onderwerpen die niet direct over Brabant gaan.

Tot nu toe gaf het partijbestuur daar nog weinig invulling aan, zo bleek in een uitzending van het SBS6-programma 'Nieuws van de Dag'. "We zijn er om Brabanders de Kamer in te krijgen", zei voorzitter John van Gorp. Politieke afwegingen maakt de partij wel als ze voorliggen, was zijn redenering.