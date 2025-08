Nina maakt van dierbare kleding bijzondere knuffels: Troost Teddy's

Wat ooit begon als een hobbyproject op haar zolderkamer in de Kerkstraat, is uitgegroeid tot een klein atelier in het huis van haar oma. Nina de Vet maakt daar haar Troost Teddy’s. De speciale knuffels zijn met de hand gemaakt van kledingstukken van overleden dierbaren. Voor de zomerserie De Kerkstraat zijn we vandaag in Gilze.

Nina loopt de trap op en opent de deur van de meest linkse kamer. Het kleine atelier staat vol met verschillende soorten stof, tekeningen van kostuums en hier en daar probeersels van haar eerste ontwerpen. De strijkplank staat al klaar en Nina zet het strijkijzer aan. Die heeft ze straks nodig om een Troost Teddy te maken. De kamer ademt creativiteit en dat is precies wat helemaal bij Nina past. Zo’n drie jaar geleden begon ze met haar eigen bedrijfje tijdens een afstudeeropdracht en dat beviel stiekem wel. “Ik was nog niet afgestudeerd of ik had al mijn eerste echte opdracht binnen. Toen moest ik ineens een KVK-nummer hebben, terwijl ik mijn diploma nog niet eens had”, lacht Nina.

"Ik heb knuffels gemaakt van babykleding of van een dekentje van een hond.”

Zo gezegd, zo gedaan. Inmiddels maakt ze mascottepakken, handpoppen, maskers, maar ook zogeheten ‘Troost Teddy’s’. Het zijn knuffels gemaakt van kledingstukken van overleden dierbaren. “Uiteindelijk heb ik ook knuffels gemaakt van babykleding of van een dekentje van een hond.” Een boodschappentas vol met kleding staat klaar om omgetoverd te worden tot knuffel. Nina zoekt een aantal kledingstukken uit en begint daar vormen uit te knippen. Vervolgens gaat ze aan de slag met de naaimachine om de losse stukken aan elkaar te maken. Langzaam begint haar creatie te lijken op een hondje.

"Het is gewoon heel fijn om nog iets te kunnen vasthouden."

Zelf heeft Nina ook verlies meegemaakt. Zo zijn haar vader en opa overleden. Tijdens haar eigen rouwproces ontstond het creatieve idee. Bij het openen van een koffer vol kledingstukken van haar vader, wilde ze er iets tastbaars van maken. “Dan heb je nog iets van hem. Een hele kledingkast ga je toch niet bewaren. Het is gewoon heel fijn om nog iets te kunnen vasthouden, naast een foto.”

De Troost Teddy die Nina heeft gemaakt (foto: Vanessa Spaanderman).

Voor haar neefje heeft ze een speciale Troost Teddy gemaakt van de kleding van haar opa. “Ik vond het heel mooi om te doen. Maar ook confronterend, want ik heb ook herinneringen aan die kleding”, geeft Nina aan. Ooit hoopt ze haar eigen plekje te hebben waar ze al haar creaties kan verkopen in een eigen winkel.