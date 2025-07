Veiligheid in geding, thuiszorgbedrijf mag geen nieuwe cliënten aannemen

Thuiszorgbedrijf Goed en Welzorg uit Eindhoven mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is hun veiligheid in het geding. De medewerkers van het bedrijf zijn onvoldoende geschoold en werken niet volgens de regels voor het veilig geven van medicijnen. Het bedrijf kreeg al meerdere waarschuwingen.

De zorg en hulp die de thuiszorgorganisatie biedt, vertoont al langere tijd tekortkomingen. In december 2023 stelde de Inspectie het Eindhovense bedrijf onder verscherpt toezicht. Toen de zorg bij een nieuwe controle begin dit jaar nog niet op orde was, legde de Inspectie een last onder dwangsom op van 10.000 euro.