Startbewijzen marathon duur doorverkocht, sportpsycholoog weet wel waarom

Startbewijzen voor de Marathon van Eindhoven worden voor hoge prijzen doorverkocht. Hoewel de officiële inschrijvingen in mei al volledig waren uitverkocht, gaan deze op Marktplaats nu voor ruim boven de originele vraagprijs onder de digitale hamer. Volgens sportpsycholoog Erik van Haaren is de populariteit van de marathon niet zo gek: "Het geeft een doel in je leven."

Binnen één dag vlogen alle startbewijzen voor de 41ste editie van de ASML Marathon in Eindhoven in mei over de toonbank, volgens de organisatie zelf een record. Hardlopers die vastberaden zijn om een rondje door Eindhoven te rennen tijdens het evenement in oktober tasten daarom nu diep in de buidel om nog een startnummer te bemachtigen via Marktplaats.

De biedingen om mee te mogen doen aan de hele marathon liggen op de verkoopsite inmiddels al op 155 euro, tegenover de originele vraagprijs van 110 euro. Maar wie aan de halve marathon wil meedoen moet al helemaal zijn spaarvarken kapotslaan. Wie die afstand wil rennen moet rekening houden met bedragen die oplopen tot de 200 euro, terwijl de origineel prijs 55 euro was.

Dat lopers bereid zijn om flink wat geld neer te leggen om mee te mogen doen, is verklaarbaar, vindt sportpsycholoog Erik van Haaren. "Het geeft je een bepaald doel in het leven", zegt hij. "Als je voor dat doel wil gaan en in Brabant een marathon wil lopen, dan kom je al snel uit bij de marathon in Eindhoven."