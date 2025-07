Man (35) ontvoerd en bedreigd: 22 maanden cel voor daders

Vier mannen hebben een gevangenisstraf van 22 maanden gekregen voor het gijzelen van een 35-jarige man in Breda in december vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag besloten. Omstanders zagen de ontvoering gebeuren en schakelden de politie in, die een grote achtervolging van Breda naar Oosterhout inzette.

De ontvoering had te maken met een ruzie in de relationele sfeer, liet de politie eerder weten. Het 35-jarige slachtoffer werd een auto ingesleurd en ontvoerd op de Vierwindenstraat in Breda. Omstanders zagen dit gebeuren en maakten melding bij de politie. Een getuige wist het kenteken te noteren en zag in welke richting de daders wegreden. Bedreigd

In de auto hebben de mannen het slachtoffer meerdere keren tegen zijn hoofd geslagen. De handen van de man werden vastgetapet en zijn ogen werden afgeplakt.

De gijzelnemers bedreigden hem met een vuurwapen tegen zijn hoofd en in zijn mond, met een hamer en met dreigende woorden. Er werd zelfs gedreigd om een spuit met HIV te injecteren. Achtervolging

Ondertussen zette de politie de achtervolging in. Met zo'n tien politieauto's, twee motoren en een helikopter werd de auto achtervolgd door Breda en Oosterhout. De helikopter vloog onder meer over de A27 en in de omgeving van Breda. De politie wist de auto uiteindelijk klem te rijden aan de Florijnstraat in Oosterhout. Bekijk hier beelden van de politieactie: