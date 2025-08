Ambtenaar sluit mail af met Hitler-vergelijking: gemeente grijpt in

De gemeente Helmond heeft een ambtenaar op de vingers getikt die zijn e-mail afsloot met een opmerkelijk statement. Onder de digitale handtekening van de technisch medewerker Afval en Reiniging stond de tekst: 'Is er een verschil tussen Netanyahu en Hitler, vraag ik me af'. De gemeente laat weten dat de handtekening inmiddels is aangepast en dat persoonlijke opvattingen niet thuishoren in zakelijke e-mails.

De website GeenStijl kreeg een bericht van een bezorgde burger die de ambtenaar een vraag stelde over het vervangen van een kliko. Als antwoord daarop kreeg de man een e-mail terug met wat uitleg over de kliko en daaronder de opmerkelijke zin.

De website nam zelf ook even de proef op de som en mailde de afval-ambtenaar. In het antwoord dat zij kregen, stond exact dezelfde tekst onder de digitale handtekening. 'Is er een verschil tussen NETANYAHU en HITLER, vraag ik me af', stond in blauwe letters in de zogeheten footer van de mail. Benjamin Netanyahu is de premier van Israël.

In gesprek

De gemeente laat na vragen van Omroep Brabant weten dat de digitale handtekening van de medewerker inmiddels is aangepast. “Persoonlijke opvattingen horen niet in de zakelijke afsluiting van de e-mailberichten van onze gemeente. Woorden van deze strekking in deze handtekening zijn geen gemeentelijk standpunt. Wij gaan in gesprek met de medewerker, dit betreft een interne kwestie", schrijft de gemeente.

Wat eventuele consequenties voor de medewerker zijn, wil een woordvoerder niet zeggen. "Wij zijn ons er wel van bewust dat de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden sterke gevoelens oproept, ook bij onze medewerkers. Betreffende de ontwikkelingen in Gaza heeft het college van Burgemeester en Wethouders eind mei het kabinet een brief gestuurd met de oproep een duidelijke grens te trekken ten aanzien van het handelen van Israël."