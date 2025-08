Auto komt in sloot terecht, bestuurster moet met politie mee voor blaastest

Een auto is donderdagnacht in de sloot terechtgekomen op de Broekdijk in Hulten. De hulpdiensten werden groots opgeroepen, maar er bleek niemand gewond te zijn.

De bestuurster van de auto bleek onder invloed te zijn, meldt de verkeerspolitie. Ze is meegenomen naar het politiebureau. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto uit de sloot gehaald en meegenomen.

Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink