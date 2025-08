Slechte remmen, niet gekeurd, uitlaat lek: auto's laten te wensen over

Een automobilist heeft donderdagnacht in Hank en Gilze verschillende bekeuringen gekregen. De APK van zijn auto was verlopen, waardoor de wagen, die een Roemeens kenken had, ongekeurd op de weg was. Ook de remmen deden het amper, zo bleek uit een rijproef.

De nachtdienst van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant had nog wat in petto. Bij het wegslepen van een wagen waaide de motorkap omhoog. "Ik heb best veel gezien in de loop der jaren, maar wij moesten even in onze ogen wrijven of we niet aan het dromen waren", laat een agent weten op Instagram. De sleepkabel begaf het nadat de motorkap omhoog was gewaaid. "Verder was de uitlaat lek, de ruit gebarsten, had het voertuig scherpe delen en had de bestuurder geen geldig Nederlands rijbewijs."

De eigenaar kan aan de bak: agenten hebben op het voertuig een WOK-melding gezet. Dit staat voor 'wacht op keuren'. Als zo'n melding op een voertuig zit mag er niet mee gereden worden.