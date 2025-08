NAC-supporters zetten het Engelse Norwich op zijn kop voor oefenduel

Het is een gezellige chaos in de Engelse stad Norwich. Zo'n 1500 supporters van NAC vieren daar zaterdagmiddag een voetbalfeestje. De aanhang van de Bredase club is massaal de Noordzee overgestoken, omdat hun club er een oefenwedstrijd speelt tegen het plaatselijke Norwich City FC.

De wedstrijd begint pas om vier uur vanmiddag (Nederlandse tijd), maar de NAC-supporters waren er al vroeg bij vandaag. Het is gezellig in de stad, maar Norwich lijkt niet helemaalvoorbereid op de grote drukte: hotels zijn overboekt en er is geen taxi naar het centrum te krijgen. Maar dat mag de pret van de voetbalsupporters niet drukken, want de sfeer zit er al goed in.

NAC-supporters dragen de typische 'Bobby'-helmen van de plaatselijke politie-agenten (Foto: Ronald Sträter).

Bart, Dennis en Kim uit Zevenbergen in het centrum van Norwich (Foto: Ronald Sträter).

De sfeer in de stad is goed (Foto: Ronald Sträter).

Er wordt volop meegezongen op de straten (Foto: Ronald Sträter).

Supporters helpen politie Vrijdagavond was het al gezellig in Norwich, maar de invasie van de supporters zorgde ook voor gevaarlijke situaties in het centrum. De voetbalfans dronken gezellig een biertje bij de daarvoor aangewezen kroegen, maar die bleken te klein voor de vele supporters. Sommige straten liepen zelfs zo vol dat er geen verkeer meer doorheen kon. Op een gegeven moment konden de hulpdiensten er niet meer doorheen en kwam de politie om in te grijpen. De NAC-supporters schoten te hulp en zorgden er samen met de politie voor dat de mensen toch aan de kant gingen. Veel gezelligheid in de Engelse stad vrijdagavond: