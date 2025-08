Nieuw Grand Hotel van de Efteling officieel geopend, bekijk hier de beelden

Het nieuwe Grand Hotel van de Efteling is vrijdagochtend geopend. Om het zo feestelijk mogelijk te maken, verbrak het attractiepark het wereldrecord van de 'de grootste strik ter wereld'. Aan de gevel van het hotel hangt een reusachtige groene strik van ongeveer zestien meter breed.

Het hotel had eigenlijk eind 2024 moeten openen, maar het project liep vertraging op doordat een van de bouwers aan het luxe hotel in financiële problemen kwam. Dik een halfjaar na de geplande openingsdatum heeft het hotel nu officieel de deuren geopend voor het publiek.

Voor hotelmanager Alex van Gastel is het een bijzonder moment. "We zijn heel blij dat het hotel open is. Het brengt allereerst een hotel echt in het park zelf en dan ook nog met zo'n groots gebouw als een Grand Hotel met wonderlijke uitzichten en een serviceniveau wat daar bij past", vertelt hij. "We hebben altijd de ambitie gehad om te groeien en om in de top vijf pretparken van Europa te blijven. Daar was dit voor nodig."

De laatste maanden moesten er nog wel extra mensen aangenomen worden om het hotel draaiende te houden. "Ik ben heel blij met de mensen die we hebben aangenomen. Er zitten veel talenten bij. Nu is het aan ons om gezamenlijk elke dag topsport te verlenen voor de gast."

Het Efteling Grand Hotel is het grootste hotel binnen het park. Het telt 140 kamers en suites en biedt plaats aan 644 gasten. Gasten kunnen gebruikmaken van een zwembad met spa, twee restaurants, een koffiebar en de grote souvenirwinkel Arcadeau. Veel van deze faciliteiten zijn toegankelijk voor zowel hotelgasten als parkbezoekers.

22.000 mensen in de rij

Een half jaar geleden konden mensen al een kamer in het Efteling Grand Hotel boeken. Op het drukste moment stonden toen 22.000 mensen in de digitale wachtrij om te reserveren. Bezoekers moeten er wel wat voor over hebben want de goedkoopste gezinskamer in het splinternieuwe hotel kost 585 euro. De luxe suite is te boeken vanaf 1465 euro. Als je een kamer boekt, mag je ook het park in.

Bijzonder om te ontwerpen

Ook voor Sander de Bruin, manager Design& Experience, is de opening vrijdag een 'fantastisch moment'. Hij is mede verantwoordelijk voor het ontwerp van het hotel. "Een sprookje, een dark ride of een achtbaan is anders dan een hotel. Mensen komen binnen, maar je weet niet waar ze na het inchecken naartoe gaan. Naar het restaurant, hun kamer of het park? Je moet iets maken waardoor er toch altijd een beleving uitkomt. Dat is anders dan in een attractie waar je chronologisch kijkt."

Twee weken geleden mocht De Bruin alvast een nachtje met zijn gezin in het nieuwe hotel slapen. "Je kunt het allemaal ontwerpen, maar wat het met je hart doet kun je alleen ervaren als je hier mag overnachten. Toen had ik echt door dat het nog bijzonderder is dan hoe we het ontworpen hebben."

Wereldrecordpoging

Om een zo groot mogelijk feestje te maken van de opening pakte de Efteling uit met een reusachtige strik aan de 106 meter brede gevel en zeven etages hoge hotel. De strik is gemaakt van decoratief lint, zoals een lint waarmee je cadeaus inpakt.



Een jurylid van het Guinness World Records kwam naar het pretpark in Kaatsheuvel toe om de recordpoging officieel te meten en goed te keuren. Bij de opening van het hotel werd het record verbroken. Daarmee staat de Efteling in de boeken met een strik van 16,74 meter breed en 17,15 meter hoog.

Het vorige record in de categorie 'Largest ribbon bow' was een strik van 3,5 meter breed en 1,5 meter hoog.