Heeswijkse keeper Robin Roefs maakt miljoenentransfer naar Sunderland

NEC-keeper Robin Roefs (22) uit Heeswijk-Dinther maakt een miljoenentransfer van NEC naar Sunderland AFC. Hij heeft getekend voor vijf jaar bij de Premier League-club. "Een vertrek naar zo'n grote club met een rijke historie maakt me trots."

"Afgelopen seizoen was mijn eerste echte jaar als eerste keeper en ik ben blij hoe het is gegaan. Dat ik nu onderdeel mag zijn van Sunderland AFC is heel speciaal", zegt hij op de clubsite.

Roefs begon met voetballen bij de plaatselijke VV Heeswijk. In zijn jongste jaren was hij een heel talentvolle voetballer, maar hij wilde liever keepen. In de E'tjes werd hij de vaste doelman en een jaar later klopte NEC op de deur. Daar doorliep hij de jeugdopleiding, haalde de selectie en veroverde hij een vaste basisplaats.