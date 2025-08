Steenbergen behoudt wereldtitel op 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen is wederom wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. De 25-jarige zwemster uit Eindhoven zette vrijdag bij de WK in Singapore een tijd neer van 52,55 seconden.

In februari vorig jaar veroverde Steenbergen de wereldtitel op de 100 meter vrije slag in Doha. Nu heeft ze die titel met succes verdedigd. In een spannende race versloeg ze nipt de Australische Mollie O'Callaghan, die aantikte in 52,67 seconden.