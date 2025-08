Groupcard failliet: Brabantse gemeenten zijn honderdduizenden euro's kwijt

Miljoenen euro’s zijn als sneeuw voor de zon verdwenen en meer dan honderd gemeenten in Nederland zijn daar de dupe van. Het Aalsmeerse bedrijf Groupcard is failliet en dat heeft financiële gevolgen voor de gemeente Den Bosch, die ruim 212.000 euro verliest aan het faillissement.

Groupcard werkte samen met zo’n 120 gemeenten in Nederland. Via het bedrijf konden gemeenten cadeaukaarten aanbieden aan vrijwilligers, medewerkers of minima. Deze kaarten konden vervolgens worden besteed bij lokale ondernemers.

Maar nu Groupcard failliet is verklaard, zijn miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld ineens verdwenen.

Aparte rekening

Het systeem werkte als volgt: gemeenten stortten geld op de speciale rekening van Stichting Derdengelden Groupcard en konden daarvoor cadeaukaarten verstrekken aan vrijwilligers, medewerkers of minima. Wanneer een ontvanger zijn bon gebruikte, werd het bedrag vanuit de stichting overgemaakt aan de lokale ondernemer.

De gemeente Den Bosch is een van de gemeentes die hier gebruik van maakte, onder andere voor een witgoedregeling. Huishoudens met een laag inkomen konden een waardebon van 550 euro aanvragen voor een energiezuinige koelkast of wasmachine. Ook Tilburg voerde zo’n regeling in 2024. Volgens de website van de gemeente maakten bijna 9000 huishoudens hier gebruik van.

Onbegrijpelijk onzorgvuldig

De gemeente Den Bosch zegt bijna 212.000 euro kwijt te zijn aan het faillissement van het bedrijf. "We kunnen nu geen extra energiearmoede-uitkeringen verstrekken, omdat dat budget nu is geraakt door het faillissement", zegt een woordvoerder. De gemeente onderneemt juridische stappen, in de hoop het geld terug te krijgen. "Maar het is de vraag of het geld er nog is."

De gemeente vindt het onbegrijpelijk dat Groupcard zo onzorgvuldig is omgegaan met maatschappelijk geld dat bedoeld is voor de meest kwetsbare groepen. "We vinden het belangrijk om de personen of personen die dit hebben gedaan aan te pakken", aldus de gemeente.

De andere Brabantse gemeenten die vermoedelijk met Groupcard hebben samengewerkt, hadden dinsdag nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

Onderzoek naar onregelmatigdheden

Curator Carry Dullaart zegt in het AD dat de totale schade ongeveer 14 miljoen euro bedraagt. Volgens de krant onderzoekt Dullaart momenteel de oorzaken van het faillissement en eventuele ‘onregelmatigdheden’. De curator zou aanwijzingen hebben ‘dat er met het geld van bv’s en stichtingen is geschoven om financiële gaten te dichten’.

Wanneer de curator klaar is met zijn onderzoek, is niet bekend.