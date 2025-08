Gemeente overweegt toch maatregelen op weg waar man werd doodgereden

De gemeente Geldrop-Mierlo is bezig met een plan om de Eindhovenseweg, waar in juni een man werd aangereden met fatale gevolgen, veiliger te maken. Eerder had de gemeente die plannen nog niet, maar na flink aandringen van de buurt na het dodelijke ongeluk lijkt het er nu toch op dat er nieuwe veiligheidsmaatregelen komen.

Donderdagmiddag kwamen wethouder Hans van de Laar, twee bewoners die aan de Eindhovenseweg wonen en een verkeerskundige bijeen. "Het was goed dat we een keer samenkwamen om de knelpunten en emoties te bespreken", laat de gemeente vrijdagmiddag weten. De bewoners en wethouder hebben samen in kaart gebracht waar de gevaarlijke punten in de weg zich bevinden en wat er dringend moet veranderen. "In september zullen we beginnen met het meten van snelheden van automobilisten", gaat de woordvoerder verder. "We kijken ook hoeveel auto's er op de weg rijden."

Er komen draden op de weg te liggen waardoor de gemeente die informatie kan aflezen. Die komen ter hoogte van het viaduct en de Albert Heijn. "Als we de uitslag van die metingen hebben komen we, eind oktober, nog een keer bij elkaar met de buurt. Dan kijken we wat er kan veranderen en wat financieel haalbaar is." Ook het plaatsen van nieuwe flitspalen is een optie. De fietser moest op de plek van het ongeluk worden gereanimeerd: