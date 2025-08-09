Hedwig (40) heeft altijd pijn: 'Eigen kringloopwinkeltje geeft afleiding'

Hedwig Vroomen heeft sinds twee jaar haar eigen kringloopwinkeltje in de Kerkstraat in Son en Breugel. Bijna alles is gratis. Het is haar grote hobby, maar het helpt ook om even geen pijn te voelen. De zomerserie 'De Kerkstraat' komt zaterdag uit Son en Breugel.

De 40-jarige Hedwig is veteraan en werd drie keer uitgezonden. Niet tijdens een missie, maar uitgerekend tijdens een oefening raakte ze gewond. Nu runt ze een kringloopwinkel. Bij de ingang van het grote pand van het oude Vestzaktheater in Son en Breugel zijn de bordjes afgeplakt. De naam van het theater en van de bibliotheek was nog te lezen en dat zorgde voor verwarring. “Er komen nog steeds mensen hier omdat ze denken er een voorstelling is.” Ze mag hier tijdelijk van de gemeente een ruimte huren. De winkel is alleen op zaterdag open, maar ze heeft er een weektaak aan. “Schoonmaken, opruimen, uitzoeken, sorteren. Daar ben je echt lang mee bezig.” Dat doet ze allemaal vrijwillig, naast haar baan op kantoor bij Defensie. Daar werkt ze sinds het ongeluk parttime.

Twee keer ging ze op missie naar Afghanistan en één keer naar Turkije. Tien jaar geleden ging het mis tijdens een oefening met abseilen in een steengroeve in het Duitse Winterberg. “Het is het leukste onderdeel, maar ik gleed uit. Mijn enkel klapte naar binnen. Twintig meter ben ik met één voet naar beneden verder gegaan. Beneden hebben ze mij opgevangen.” Haar voeten zijn ingetaped, ze draagt speciale lange sokken en enkelbraces, ze slikt medicatie en heeft een kniebrace. “De pijn heb ik 24 uur per dag.” De kringloopwinkel is een uitkomst. “Het geeft me wel voldoening en afleiding, ondanks de pijn.”

Hedwig staat hier tweede van links, tussen haar vaste klanten (foto: Rogier van Son).

De Kerkstraat zit midden in het centrum. Een ideale plek voor haar winkeltje want het zorgt voor veel bezoekers. Bijna alles geeft Hedwig weg: kleding, schoenen, tassen, puzzels, spellen. Zo wil ze de weggooicultuur en verspilling tegengaan. Het zijn spullen die mensen zelf komen brengen en die in haar winkel komen. Velen gunnen haar mooie spullen, maar niet iedereen. “Het gebeurt dat ik ’nee’ zeg tegen spullen en dat ze die dan hier ergens dumpen. Dan zit ik ermee. Ik heb minstens een keer in de week een volle zak met kapotte vieze kleren, met gaten, rits kapot, knoop kapot. Smerig en onder de vlekken. Ongewassen.”

"Ik hoor bij de minima en dan is gratis kleding belangrijk."

In haar winkeltje staat de koffie, met een koekje. Het is uitgegroeid tot een ontmoetingspunt. “Bezoekers hebben een band met elkaar. Jong, oud, rijk, arm, alle nationaliteiten zijn hier welkom. En dat komt elkaar hier ook tegen. Alleen moet je je wel gedragen.” Marijke komt er iedere week. “Ik ben een vaste klant. Ik hoor bij de minima en dan is het belangrijk dat je gratis kleding kunt halen. Want kleding is duur.” Hedwig geniet als mensen niets hoeven te betalen. “De verbaasde gezichten zijn ook leuk als ik zeg dat het bijna allemaal gratis is wat ze uitgezocht hebben.” De winkel aan de Kerkstraat 2 in Son en Breugel is elke zaterdag open van twaalf tot vier uur.

De Kerkstraat In elke gemeente in Brabant is wel een Kerkstraat. In die straat wonen Brabanders met mooie verhalen. Samen met de streekomroepen Dtv Nieuws, Zuidwest tv, Studio040 en Omroep Tilburg brengen we negen dagen lang elke dag een verhaal van een bijzondere Brabander uit de Kerkstraat.

