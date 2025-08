Automobilist verliest macht over het stuur en botst hard tegen boom

Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een crash tegen een boom op de Turnhoutsebaan in Goirle. De automobilist reed vanuit België naar Goirle toen het net over grens misging en hij de macht over het stuur verloor. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De schade aan de auto en boom zijn groot. Hoe de man de macht over het stuur verloor en hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Door het ongeluk ontstond een lange file vanuit Nederland naar België. Een bergingsbedrijf gaat de auto van de man takelen. De gemeente gaat de boom weghalen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.