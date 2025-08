PSV klaar voor strijd om Johan Cruijff Schaal: 'We zijn hongerig en fris'

PSV gaat zondagavond voor de eerste prijs van het seizoen als Go Ahead Eagles in de strijd om de Johan Cruijff Schaal op bezoek komt in het Philips Stadion. Het vertrouwen bij de Eindhovenaren is groot. "Ik ga het niet vergelijken met het landskampioenschap, maar het is en blijft een prijs. Voor het gevoel is het heel belangrijk dat je deze wedstrijd gelijk wint", zegt aanvoerder Jerdy Schouten.

Unaniem koos de technische staf vervolgens voor Schouten. "Het is een eer om aanvoerder van PSV te zijn, ik ben er best trots op. Ik heb veel van Luuk geleerd, maar hij is een heel ander persoon dan ik", zegt Schouten. Hij wil 'dezelfde Jerdy in de groep blijven: "Al zullen er momenten komen dat ik de verantwoordelijkheid moet pakken. Soms moet ik dan iets minder aardig zijn."

De middenvelder voelt zich uitstekend, nadat hij vorig seizoen flinke tijd last van zijn knie had. "Ik kwam minder uitgerust op de eerste training nadat ik het EK had gevoetbald. Het was zwaar, voor mij de eerste keer om aan een eindtoernooi mee te doen. Ik heb nu langer rust gehad en ben met mijn gezin op vakantie geweest. Het knieprobleem is verholpen en dan is het logisch dat ik daardoor mentaal ook fijner op het veld sta."

Tegen Go Ahead Eagles hoopt hij de eerste prijs van het seizoen te pakken. Zeker nadat vorig seizoen de ploeg uit Deventer twee keer in een week won van de Eindhovenaren. "We hadden toen misschien niet verdiend om te verliezen, maar dit keer willen we laten zien dat we de betere ploeg zijn. De oefenwedstrijden zijn voorbij, we mogen voor het echie. Ik wil graag die schaal omhoog tillen."