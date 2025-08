Ook op deze kermis is de Labubu-knuffel favoriet: 'Echte hype'

In Tilburg zijn de dampen van de kermis pas net opgetrokken, of het feest gaat al weer los in Eindhoven. Park Hilaria wordt daar vrijdagmiddag geopend. Hét startsignaal voor tien dagen plezier tussen de attracties. Net als in Tilburg, is ook hier de Labubu-knuffel een hype.

De kermis opende vrijdagmiddag om twee uur. Bij de start zijn er vooral veel gezinnen te zien, die in de loop van de middag zelfs nog even van een zonnetje kunnen genieten. Er zijn veel attracties te vinden: van de achtbaan Time Machine tot het grootste reuzenrad van Nederland. Bij de draaiende Breakdance Part 2 staat een man foto's te maken. "Mijn kleinkinderen zitten erin", zegt hij. "We wonen in Eindhoven en gaan hier ieder jaar naartoe. Ik ging vroeger al naar de kermis toen die nog in Winkelcentrum Woensel was. Dit is toch wel leuker. Meer afwisseling, met muziek, optredens en terrasjes." Labubu's

Spanningzoekers kunnen hun hart ophalen in de Anubis-booster, Aviator en de 4G Reactor. Ook klassiekers als botsauto’s, grijpkasten, touwtje trekken en de Kamelenrace ontbreken niet. De exploitant van het blikgooien verwacht dat het druk gaat worden. "Het wordt in de loop van de week beter weer. Daarnaast kunnen mensen knuffels van Labubu winnen en die zijn heel populair. Het is nu een echte hype." Als je een grote knuffel wil winnen moet je wel een beetje van goede huize komen: pas als je alle blikken van de plank weet te gooien, is-ie van jou. Bij de muntjesschuiver doet een jongen een poging om prijzen te winnen. "Het is de eerste keer dat ik hier ben, we hadden zin in de kermis. Ik kom uit Vught en die kermis is al geweest. Tot nu toe is het hier ook leuk." Kijk hieronder naar de opening van Park Hilaria:

