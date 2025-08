Park Hilaria is van start, kijk live mee op de Eindhovense kermis

In Tilburg zijn de dampen van de kermis pas net opgetrokken, of het feest gaat al weer los in Eindhoven. Park Hilaria wordt daar vrijdagmiddag geopend. Hét startsignaal voor tien dagen plezier tussen de attracties.

Van 1 tot 10 augustus is de Kennedylaan in Eindhoven één groot kermisterrein. Er zijn veel attracties te vinden: van de achtbaan Time Machine en de draaiende Breakdance Part 2 tot het grootste reuzenrad van Nederland. Spanningzoekers kunnen hun hart ophalen in de Anubis-booster, Aviator en de 4G Reactor. Ook klassiekers als botsauto’s, grijpkasten, touwtje trekken en de Kamelenrace ontbreken niet Kijk hieronder live mee naar de opening van de kermis.