Keeper Robin Roefs maakt miljoenentransfer, maar z'n jeugdclub krijgt niets

De miljoenentransfer van Robin Roefs naar Sunderland AFC zorgt voor trots in zijn geboortedorp Heeswijk-Dinther. Zoals bij VV Heeswijk, de amateurclub waar de 22-jarige doelman zijn eerste stappen op de groene mat zette. Voorzitter Maarten Lucius is ervan overtuigd dat de jeugdinternational gaat slagen in de Premier League. "Hij was eraan toe om de stap omhoog te zetten."

Robin vertrok al op jonge leeftijd van VV Heeswijk naar de jeugdopleiding van NEC, maar is altijd een jongen van de club gebleven. "Een paar geleden gaf hij nog op vrijwillige basis training aan onze selectiekeepers, dat zegt iets over zijn gevoel voor onze vereniging. Veel van zijn vrienden voetballen er nog. In het verleden kwam hij regelmatig naar feestjes in de kantine."

Robin Roefs (tweede van links) bij VV Heeswijk.

De voorzitter noemt de transfer naar Sunderland AFC op financieel en sportief gebied 'de hoofdprijs'. "Er was interesse van Ajax en PSV, maar je kunt jezelf de vraag stellen of hij daar direct eerste keeper zou worden. Ik denk dat de kans bij Sunderland groot is dat hij een basisplaats weet te veroveren. Bij zo’n mooie club kan hij zichzelf in de picture spelen." Donderdagavond was er nog appcontact tussen Maarten en Robin. "Het is snel gegaan met hem, vrijdag was al de eerste training. Robin is een heel nuchtere jongen, maar het is niet niks natuurlijk. Daar sta je dan als 22-jarige jongen uit een boerendorp bij een club in een vreemde stad in Engeland. Maar ik weet zeker dat het helemaal goed gaat komen. Al op jonge leeftijd heeft hij er alles aan gedaan om ver te komen."

"Hij vond het vervelend voor ons."

Ondanks de transfer van naar verluidt ruim 10 miljoen euro gaat er geen opleidingsvergoeding naar VV Heeswijk. "Hij is op te jonge leeftijd vertrokken bij ons, dus het volledige bedrag gaat naar NEC. Toevallig had Robin dat zelf al opgezocht, hij vond het vervelend voor ons. Jammer voor ons, maar we gunnen hem deze geweldige transfer. Robin is een visitekaartje voor onze club, het is prachtige reclame." Vanuit Heeswijk gaan er komend seizoen ongetwijfeld veel dorpsgenoten een bezoekje brengen aan het Stadium of Light. "Laatst op het EK onder 21 jaar was er al een groep wezen kijken. Nu bij Sunderland zullen er nog veel meer verzoeken komen."

