Heb je een enorme auto? Dan mag je híer voortaan niet meer parkeren

In het bezit van een extra lange of hoge auto? Dan kun je in Loon op Zand voor een lastig probleem komen te staan. De gemeente voerde onlangs een nieuwe regel in, waarmee voertuigen boven een bepaalde grootte voortaan niet meer in de bebouwde kom mogen parkeren. Pech voor de één, een opluchting voor de ander. "Amerikaanse pick-ups zou ik het liefst per direct willen verbieden."

De gemeente Loon op Zand voerde de regel een maand geleden in na klachten van inwoners over te grote voertuigen in de straten. Wat dan te groot is? Langer dan 6 meter en hoger dan 2,4 meter. "Mensen vinden het er lelijk uitzien en het kan voor verkeersonveilige situaties zorgen", zegt Hans van Zeeland, woordvoerder van de gemeente Loon op Zand. Wel maakt hij een kanttekening. Zo wordt er volgens hem alleen opgetreden bij concrete klachten en meldingen. “Alleen dan óf als een voertuig inderdaad ergens heel ongelukkig staat, kan een politieagent of boa verwijzen naar de regel. Een voertuig kan dan verplaatst worden." De regel is overigens niet compleet nieuw: hij gold al langere tijd in de kern Kaatsheuvel en is nu dus uitgebreid naar de hele gemeente. Ter verduidelijking: het gaat puur om publieke parkeerplekken. "Je eigen oprit telt niet mee", benadrukt Van Zeeland. "Wie op eigen grond een legale op- of inrit heeft, mag daar gewoon parkeren."

"Als ik mijn bus buiten de bebouwde kom neerzet is er een grote kans dat hij leeggehaald wordt."

Mensen met een 'gewone' auto lijken dus niet veel last te krijgen van de nieuwe regel. Ondernemers daarentegen wél. Henk Bruurs heeft een installatietechniekbedrijf in Loon op Zand en snapt niets van de regel.

"Mijn bestelbus is net wat langer en hoger. Als we ons aan de regel houden mogen bestelbussen en vrachtwagens niet eens bij ons pand op het bedrijventerrein staan, terwijl ik daar gewoon een vergunning voor heb." Hij laat de voertuigen dan ook gewoon staan. "Anders kan ik niet werken. Ik heb net een bestelbus gekocht voor tientallen duizenden euro's. Als ik die buiten de bebouwde kom neerzet met alle materialen is er een grote kans dat hij leeggehaald wordt."

"We vinden het heel normaal dat er bijna de hele dag metalen blikken in de straten stilstaan."

De Tilburgse Auke Roos zou juist graag zien dat zijn gemeente het voorbeeld volgt. Hij stoort zich al jaren aan grote, fout geparkeerde voertuigen en ontwierp in een boze bui stickers en kaartjes voor ‘asociaal geparkeerde’ auto’s. "Ik snap dat ondernemers met een grote bus en spullen naar klanten toe moeten, dat kan je niet met een bakfiets doen. Daar zit mijn irritatie ook niet. Het gaat mij om auto's die niet gebruikt worden maar wel de straat bezetten." Hij noemt het 'bizar' dat auto's zo in ons straatbeeld verweven zijn. "We vinden het heel normaal dat er bijna de hele dag metalen blikken in de straten stilstaan. Je kan die ruimte beter gebruiken voor speeltuinen of plantsoenen. Ik zet toch ook geen koelkasten op straat die ik dag en nacht laat staan?"

"Er staat op: 'Fuck you, mijn auto neemt asociaal veel ruimte in beslag'."