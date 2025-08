Kitten in doos op straat gedumpt, beestje zit in de stromende regen

Een vier maanden oude kitten is vrijdagmiddag in een doos op straat gedumpt aan de Balkbrug Oost in Den Bosch. De kat zou gedumpt zijn door een man in een rode Ford Ka. De politie is op zoek naar de bestuurder en heeft de kitten, die de naam Karel kreeg, ergens anders ondergebracht.

Op een foto die de politie deelt, is te zien dat het beestje in elkaar gedoken in een kartonnen zit. Het gaat om een mannetje van vier maanden oud. De kat is niet gechipt en het beestje heeft een rood linkeroog. De politie heeft de kat de naam Karel gegeven en het beestje is ondergebracht bij een opvangadres in Den Bosch. De politie vraagt mensen die een man in een rode Ford Ka hebben gezien aan de Balkbrug Oost om zich te melden.