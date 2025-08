PSV neemt talent Sidibé over van Stoke City

PSV heeft de komst van Souleymane Sidibé afgerond. De achttienjarige middenvelder komt over van Stoke City, dat uitkomt op het tweede niveau van Engeland. Hij heeft een vierjarig contract bij de kampioen uit Eindhoven ondertekend.

Sidibé werd geboren in Parijs en speelde in verschillende nationale jeugdteams van Engeland. Hij kwam 21 keer in actie voor het eerste elftal van Stoke City en sluit eerst aan bij de selectie van Jong PSV.

"Ik heb hier lang naar uitgekeken", vertelt Sidibé op de website van PSV. "Het is een eer om bij deze club te zijn en ik kijk ernaar uit om binnenkort op het veld te staan. PSV voelde voor mij als de logische keuze, omdat ik hier alle handvatten krijg om mezelf verder te ontwikkelen. En de faciliteiten hier zijn echt uitstekend."