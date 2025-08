Drie vrachtwagens in brand op bedrijventerrein

Op een bedrijventerrein aan het Hoogvelt in Asten zijn vrijdagavond rond half acht drie vrachtwagens in brand gevlogen. Van een van de vrachtwagens is de cabine uitgebrand. De andere vrachtwagens liepen ook schade op bij de brand.

Niemand raakte gewond bij de brand. De brandweer is met twee bluswagens en een watercontainer uitgerukt en had het vuur rond acht uur onder controle. Er worden warmtebeeldcamera's ingezet om te kijken of er brandresten zijn die nageblust moeten worden. Wat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Naast de brandweer kwamen ook twee ambulances op de brand af.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink