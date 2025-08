Esmee (22) ziet voor het eerst de Paus op pelgrimage: 'Emotioneel moment'

Waar veel jongeren hun zomer besteden in snikhete kroegen in uitgaansbestemmingen in Europa, is de 22-jarige Esmee van Bragt uit Bergen op Zoom op pelgrimstocht in Rome. Samen met 64 Nederlandse katholieke jongeren is ze daar voor de Wereldjongerendagen, die dit jaar ook nog eens samenvallen met het jubeljaar van de katholieke kerk. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, heeft ze ook de nieuwe Paus in levende lijve gezien. "Al mijn emoties kwamen samen op dat moment", vertelt ze.

“Eens in de 25 jaar is het een jubeljaar”, legt Esmee uit aan ZuidWest TV. “De kerken in Rome hebben heilige deuren, die alleen tijdens zo’n jubeljaar open zijn. Als je door minimaal vier deuren gaat en je je biecht hebt gedaan, dan kan je een aflaat krijgen.” Een aflaat is een kwijtschelding van straffen voor zonden die al vergeven zijn. Een echt unicum om bij te mogen zijn, volgens Esmee. En waar veel leeftijdsgenootjes deze zomer van God los gaan, heeft Esmee haar aflaat al bijna verdiend. Maar dat is niet de enige reden dat ze dit avontuur is aangegaan. “Door de bisschop zijn we uitgezonden naar Rome, wat eigenlijk betekent dat we van God een extra steuntje in onze rug hebben gekregen om veilig te kunnen pelgrimeren.” Esmee is dus op reis in het kader van de Wereldjongerendagen. Dat festival voor katholieke jongeren wordt één keer in de drie jaar georganiseerd in een grote stad ter wereld en wordt gezien als een van de grootste activiteiten van de katholieke kerk. Eigenlijk is het nog te vroeg na de editie van 2023 in Lissabon, maar door het jubeljaar wordt er een extra versie ingelast.

Ze vindt het fijn om met het geloof bezig te zijn en een reis als deze, omringd door leeftijdsgenoten, is voor Esmee de perfecte manier om God nóg beter te leren kennen.

"Ik zie steeds meer jongeren die gelovig worden."

“Ik zie steeds meer jongeren die gelovig worden”, vertelt ze enthousiast. Waarom dat zo is, weet Esmee niet zo goed. “Het is natuurlijk voor iedereen heel persoonlijk waarom ze God tegenkomen, maar in principe loop je nooit alleen. De ene voelt God gewoon wat meer dan de ander.” En in Rome voel je God pas echt goed, volgens Esmee. “Ik heb van de week best wel een emotioneel moment gehad”, geeft ze toe. “Na de openingsmis op het Sint-Pietersplein kwam de nieuwe Paus voorbijgereden in de Pausmobiel. Dat was extra bijzonder omdat ik twee jaar geleden in tijdens de jongerendagen in Lissabon door een knieblessure die kans niet heb gekregen.” Nu stond Esmee op de eerste rij. “Dat is gewoon zo emotioneel en overweldigend”, gaat ze verder. “Al mijn emoties kwamen samen op dat moment. Hij is onze leider en echt iemand waar ik enorm naar opkijk.”

"Nog één heilige deur."

Hoe zo'n dag in Rome eruitziet? "We hebben het ochtendgebed, de heilige mis en 's middags zijn we vaak vrij om zelf in te vullen wat we gaan doen." Die uurtjes vult Esmee vaak met het verkennen van Rome en haar kerken. “Ik moet nog één heilige deur voor ik mijn aflaat kan ontvangen.” En een ontdekkingsreis is het toch al: “Op de heenreis zijn we langs Lugano, Milaan, Asissi en Gregio gekomen." De volgende editie staat gepland voor 2027. Dan is de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel de plek waar het gaat gebeuren. “Daar zou ik heel graag naartoe willen gaan”, lacht Esmee. “Maar dat worden veel gebedjes en goed sparen vrees ik!”