Vogel krijgt vliegverbod vanwege wangedrag richting kinderen en vrouwen

Oro is de ster van Raamsdonkveer. De vogel met knalgele en blauwe veren vliegt al meer dan vijf jaar door het dorp, tot groot plezier van de buurt. Maar sinds donderdag is het stil in de lucht: door klachten over agressief gedrag mag de tropische vogel voorlopig niet naar buiten. Eigenaar Chris Mallens is verbijsterd. "Oro zou nooit mensen aanvallen."

Papegaai Oro woont al 6,5 jaar in huize Mallens. "Hij is bij ons opgegroeid", vertelt Mallens. "Al sinds hij een maand of acht is, vliegt hij door de wijk." Door goede training leerde de vogel op commando naar zijn baas terug te komen. "Omdat hij dagelijks op pad gaat, heeft 'ie de kunst van het vliegen heel goed onder de knie." Iedereen in de buurt kent Oro. "Kinderen roepen hem altijd vol enthousiasme. Ook zit hij vaak bij de sportvelden op het hek naar een voetbalwedstrijd te kijken. Ze noemen hem daar een trouwe supporter." Toch blijkt niet iedereen blij te zijn met de vogel. Donderdag kreeg Mallens bezoek van de politie. Zij kregen klachten over agressief gedrag van Oro. Hij zou kinderen en vrouwen aangevallen hebben. "Dat geloof ik gewoon niet", zegt Mallens. "Ara's zijn in het wild prooidieren. Het zijn 'bange schijters'. Wel kan hij met zijn spanwijdte van 75 centimeter indrukwekkend overkomen. Als hij op je af komt vliegen denk je toch even: wow. Dan wil hij gezellig op je schouder komen zitten. Maar aanvallen is het niet."

"Ik probeer met iedereen rekening te houden."

Hoewel het niet verboden is om papegaaien in Nederland vrij te laten vliegen, kan de politie of gemeente bij overlast ingrijpen. "Laten we voorop stellen: ik wil niet dat Oro overlast veroorzaakt", zegt Mallens. "Ik probeer met iedereen rekening te houden. Daarom ben ik een Facebookpagina begonnen: dan kunnen mensen mij makkelijk en snel bereiken in geval van overlast. Ik ben er altijd tussen de vijf en tien minuten."

Chris Mallens met Oro (foto: privécollectie).

De buurt snapt niks van de klachten over het dier. "Elke keer als ik Oro zag vliegen, werd ik daar blij van", schrijft een buurtbewoner op Facebook. "Het bracht iets magisch en vrolijks in de buurt. Zo jammer dat het nu zo moet eindigen. Hij deed niemand kwaad, hij hoorde er gewoon bij." "Ik ben hem vaak tegengekomen maar hij heeft nooit enige blijk van agressie gegeven", schrijft iemand anders. "Ik hoop dat hij snel weer los mag. Hij is toch een beetje van ons allemaal in het straatbeeld."

"Je wil hem toch niet al die tijd binnen in een kooi zetten?"

De politie gaf Mallens een officiële waarschuwing. "De agent zei dat Oro zelfs in beslag genomen zou kunnen worden. Dat is voor ons een nachtmerrie. Hij opperde ook om de vleugels kort te wieken maar dat is geen optie, dan wordt Oro echt depressief." Of het beestje weer vrij mag gaan vliegen is nu aan de gemeente Geertruidenberg. "Ik durf Oro niet meer buiten te laten", zegt Mallens. "Ik merk dat hij het vliegen mist. Hij zit maar voor het raam op en neer te knikken, vliegt de hele dag door het huis en schreeuwt de boel bij elkaar. Een ara wordt 60 tot 80 jaar oud. Je wil hem toch niet al die tijd binnen in een kooi zetten?" Hij hoopt dat de gemeente bereid is om mee te denken. "Bijna iedereen geniet van Oro. Hij moet weer de lucht in. Liever vandaag dan morgen." De politie bevestigt dat er iemand van de dierenpolitie bij Chris is langsgeweest. Ook laat ze weten dat er zeker één melding is binnengekomen van overlast door de vogel. Naast de dierenpolitie is ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en gemeente Geertruidenberg betrokken.