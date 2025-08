‘In Kroatië overleden meisje (15) en haar familie komen uit Best’

Het 15-jarige meisje dat donderdagmiddag in Kroatië om het leven kwam bij een ernstig ongeluk, zou uit Best komen. Dat melden meerdere bronnen aan Omroep Brabant. Ook de gezinsleden van het meisje raakten ernstig gewond. Haar moeder zou nog in levensgevaar verkeren.

Volgens lokale media ligt de 44-jarige moeder van het gezin in kritieke toestand in het ziekenhuis in Pula. De vrouw zou in levensgevaar verkeren. Het 9-jarige zoontje en de vader zijn zwaargewond geraakt bij het ongeluk. Het is onduidelijk waardoor de auto van de weg raakte in de buurt van Bale, een gemeente in het westen van Kroatië.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire hulp aan de familie en wil vanwege privacyredenen verder niets zeggen over het ongeluk.