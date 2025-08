Auto crasht en belandt in greppel, lachgas gevonden

Een auto is vrijdagavond van de weg geraakt en in een greppel beland langs een weg bij Maren-Kessel. Het ging mis rond kwart voor elf.

De bestuurder, die alleen in de auto zat, verloor de controle over het stuur. De auto raakte vervolgens een boom aan de rechterkant van de weg, schoot over een fietspad en kwam uiteindelijk in de greppel tot stilstand.