Dit insect gaat ervandoor met een spin, maar niet voor zichzelf weet Frans

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een klein gek beestje met grote voelsprieten, oranje rupsen en een spinnendoder.

Gek klein beestje met grote voelsprieten op een roos

De nimf van de smalle randwants (foto: Sander ten Have).

Sander ten Have zag een klein gek beestje met grote voelsprieten op een roos. Hij vraagt zich af wat het is. Volgens mij hebben we hier te maken met de nimf van de smalle randwants. Wantsen hebben een onvolledige gedaantewisseling. Nadat deze diertjes uit hun ei gekropen zijn, zie je een diertje dat al heel veel lijkt op een volwassen wants. Dan breekt het laatste stadium aan van die onvolledige gedaantewisseling. Dan noemen we zo’n nog net niet volwassen diertje een nimf. Nimfen van de smalle randwants zijn een stuk kleiner dan de volwassen wants. Ze hebben een groen achterlijf. Dit is op de foto van Sander goed te zien.

Een smalle randwants (foto: Fitis Sytske van Dijksen).

Deze nimfen zijn vaak te vinden in dichte vegetatie, dichtbij de grond, maar ook op de onderkant van bladeren. En als ze moeten verkassen ook bovenop de bladeren, zoals op de foto hierboven. Volwassen smalle randwantsen, maar ook de nimfen, kom je vooral tegen op bessendragende struiken, zeker in de volle zon. Je ziet ze dus bijvoorbeeld op sporkehout, diverse rozensoorten, maar ook op de lijsterbes en de meidoorn. Op het menu van deze smalle randwantsen staat het sap van rijpe vruchten. Wat zijn dat voor rupsen op die gele bloempjes en wat doen ze daar?

Rupsen van de Sint-Jacobsvlinder (foto: Bram Heesterbeek).

Bram Heesterbeek schreef me dat hij op onkruid (Bram toch, onkruid bestaat niet!) gele bloempjes zag en verder, tot zijn verbazing, veel rupsen. Zijn belangrijkste vraag is: welke rupsen zijn het en wat doen ze daar? Op de foto van Bram zie je op mooie planten prachtige oranje rupsen met zwarte banden. Deze rupsen worden zebrarupsen genoemd. Ze leven (eten) vooral op Jacobskruiskruid, maar heel soms ook op enkele andere kruiskruidsoorten. Als ze eenmaal op een plant zitten, vreten de zebrarupsen heel deze plant kaal en zie je enkel de stengel nog staan. Na een bepaalde periode kruipt de rups de grond in.

De Sint-Jacobsvlinder (foto: Tonny van der Moosdijk).

Na het verpoppen komt uit de pop een prachtige nachtvlinder: de Sint-Jacobsvlinder. Deze nachtvlinders zijn dagactieve nachtvlinders en behoren tot de familie van de spinneruilen, maar dan bij de onderfamilie van de beervlinders. Sint-Jakobsvlinders kom je vooral tegen op zandgronden, dus zeker in Brabant. Wat is dat voor een zwart insect dat een spin mee naar boven sleept?

Een spinnendoder met muurzesoog (foto: Bertina de Smet).

Bertina de Smet zag een zwart beestje een spin naar boven slepen. Uiteindelijk verdween het duo onder het raamkozijn. Wat was er aan de hand, vroeg zij zich af? Wat ze gezien heeft is dat een spinnendoder, vermoedelijk een metselspinnendoder, een spin - een muurzesoog - meenam als prooidier. Metselspinnendoders zijn solitaire wespen, die spinnen aanvallen en die verlammen met hun angel. De muurzesoogspin die hier is vastgelegd is dus niet dood, maar verlamd en kan niet meer vluchten. Spinnendoderswespen vangen spinnen niet voor zichzelf om op te eten. De spinnen dienen als prooi voor hun larven. Soms worden de spinnenpoten afgebeten om het verplaatsen makkelijker te maken. In het nest legt de wesp een eitje bij de verlamde spin. De wespenlarve die uit zo’n eitje komt, eet dan de nog levende spin op. De meeste spinnendoders zijn zwart, soms met rode delen en een enkele keer met witte vlekken. Er zijn ongeveer 65 soorten in Nederland. Rubriek mooie foto’s

Koningin van de nacht (foto: Rinus Mesman).

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Rinus Mesman. Hij legde de prachtige bijzondere bloem met de naam koningin van de nacht - epiphyllum oxypetalum - vast. Dit is een bladcactus. Deze kwam van oorsprong voor in Midden-Amerika en Noord- en Zuid-Amerika.

Koningin van de nacht voor de bloei (foto: Rinus Mesman).

De bloem van deze bladcactus kwam in de avond van 29 juni 2025 tot ontplooiing. "Dat is elk jaar weer een verrassing", laat Rinus weten.

