Slechtziende hond urenlang vastgebonden aan boom: 'Breekt ons hart'

Een hond is vrijdagnacht vastgebonden achtergelaten aan een boom naast de straat De Werf in Tilburg. Het dier was vastgebonden aan een boom. Een man vond het dier zaterdagochtend en waarschuwde de hulpdiensten.

De hond was erg bang en reageerde agressief toen voorbijgangers en agenten, die hem wilden helpen, op hem af kwamen. Een werd bijna in een kuit gebeten. De agenten gebruikten een vangstok om de hond mee te nemen. Dat vond de hond eng. "Maar we kregen geen riem om zijn hoofd zonder zelf gevaar te lopen", legt de politie uit op Instagram.

Foto: Instagram politie Tilburg Centrum.

'Vermoedelijk ziet het dier slecht'

De agenten probeerden vervolgens wat vertrouwen met het dier op te bouwen en hem af en toe te aaien, maar zijn gedrag sloeg telkens zo om. "Vermoedelijk omdat hij slecht ziet." Na uren wachten kwam de dierenambulance om de grote, bange hond te helpen. Het dier kreeg een slaapmiddel en vervolgens lukte het de hond naar de politiebus te krijgen. "Hij was gewoon doodsbang. Zelfs de medewerkers van de dierenambulance kregen hem niet veilig mee. Een medewerker werd in zijn hand gebeten. Pas na vier (!) kalmeringsspuitjes lukte het om de zestig kilo wegende kanjer te vervoeren." 'Breekt ons hart'

"Het breekt ons hart dat iemand deze hond zo heeft achtergelaten", laat de politie weten op Instagram. 'Hij heeft vermoedelijk vanaf middernacht daar gezeten, helemaal alleen..." De politie bedankt alle omstanders die vier uur lang hebben geholpen. Ze vraagt het baasje, of mensen die weten wie het baasje van dit dier is, zich te melden.