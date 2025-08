Bestelbus slaat om bij botsing op kruising, bestuurder bekneld

Een bestelbus belandde zaterdagochtend op zijn kant bij een botsing op de kruising van de Brakman met de Kranenberg op een bedrijventerrein in Tilburg. De bestelbus werd daar geraakt door een andere bestelbus.

De omgeslagen bestelbus reed bij de crash een lantaarnpaal omver. De bestuurder van de bestelbus kwam bekneld te zitten in zijn voertuig. De brandweer moest hem bevrijden.

Ambulance

De bestuurder is via de uitgezaagde voorruit uit de auto gehaald en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie sloot na de botsing de kruising af en doet onderzoek.