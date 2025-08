Jongen (14) probeert bejaarde op te lichten, maar zij lokt hem in de val

Een 14-jarige jongen uit Breda en een 20-jarige man uit Roosendaal zijn vrijdag aangehouden nadat ze probeerden een bejaarde vrouw op te lichten in Didam. De jongste deed zich voor als agent.

Hij vroeg de vrouw om haar geld en sieraden af te geven. De vrouw vertrouwde dit niet, wees de jongen resoluut de deur en schakelde meteen de echte politie in.

List

Toen de echte agent bij haar was aangekomen en met de vrouw sprak, ging haar telefoon opnieuw. Aan de lijn hing weer een zogenaamde agent. Dit keer met het verhaal dat ze camera’s wilden ophangen bij haar huis. De vrouw en de echte agent bedachten daarop een list. Ze nodigden de nepagent uit opnieuw langs te komen.

Bij zijn terugkeer werd de 14-jarige jongen door echte agenten gearresteerd. Wat verderop werd ook de 20-jarige Roosendaler, die als chauffeur fungeerde, aangehouden.

Niet de eerste keer

De politie had de 14-jarige verdachte al langer in het vizier in verband met soortgelijke zaken. Hij was herkend op camerabeelden bij vergelijkbare oplichtingspraktijken in onder meer Berkel-Enschot, Stolwijk, Krimpen aan de Lek en Hellevoetsluis.