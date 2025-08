Fietsend echtpaar gewond bij val, joelende scooterrijder gaat ervandoor

Een fietsend echtpaar is vrijdagavond laat gewond geraakt in de Noord-Brabantlaan in Eindhoven, vlakbij de fietsbrug aan de Hovenring. Volgens de man van het echtpaar werden zijn vrouw en hij doelbewust van achteren aangereden door een scooterrijder of fatbiker en ging die er vervolgens joelend vandoor.

Volgens een woordvoerder van de politie is onduidelijk of het echtpaar daadwerkelijk is aangereden of dat de twee slachtoffers schrokken van de inhalende joelende scooterrijder en daardoor vielen.