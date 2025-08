Obstacle Run Brabant stopt: 'Zonder Koen is het genoeg geweest'

Het was een moeilijk besluit voor Nick van Dongen, maar de Obstacle Run Brabant, die jaarlijks in Dongen wordt gehouden, stopt. Na het plotselinge overlijden van zijn broer Koen begin vorig jaar, besloten Nick en zijn moeder Marja de organisatie van hem over te nemen. Ze hebben samen nog twee mooie edities opgezet, maar nu is de koek echt op. "Koen was de drijvende kracht."

"Ik heb er wel een potje om zitten janken", vertelt Nick. "Het is eeuwig zonde, dat is het echt, maar het is niet meer te doen voor ons." De Obstacle Run Brabant begon 22 jaar geleden onder de naam 'Survival Run Dongen', een klim- en klauterparcours voor kinderen. In 2019 namen de broers Van Dongen de organisatie op zich en veranderden ze de naam. In zes jaar tijd werden de obstakels op het parcours steeds groter en groeide het uit tot een evenement met ongeveer 3200 deelnemers.

Koen was al vanaf zijn elfde vrijwilliger bij het evenement. "Het was echt zijn kindje, hij was de drijvende kracht", vertelt zijn oudere broer trots. Nadat Koen in januari vorig jaar op 34-jarige leeftijd onverwachts overleed, nam Nick de organisatie op zich. "Het was heel emotioneel en het ging op de automatische piloot. Ik had nog nooit de leiding gehad over zo'n groot evenement en we hebben het toen in drie maanden uit de grond gestampt."

Dit jaar werd het hem toch te veel. "Het kost enorm veel tijd. Ik pak vijf weken vrij van tevoren om alles op te bouwen, dat is in combinatie met mijn eigen schildersbedrijf gewoon niet te doen." Koen werkte voor DongenIce, dat elk jaar in de winter plaatsvindt, en had het in de zomerperiode juist wat rustiger. "Dit jaar vergde het gewoon zoveel van mij en mijn privéleven want je bent er gewoon altijd mee bezig. Zonder Koen is het zo genoeg geweest."

Naast dat Nick het zelf druk heeft werd het ook steeds moeilijker om genoeg vrijwilligers en sponsoren voor het evenement te vinden. "Veel vaste vrijwilligers worden ouder en krijgen relaties of kinderen, waardoor ze minder tijd hebben." De meest evenementen in Dongen kunnen volgens Nick wel genoeg vrijwilligers vinden. "Het vrijwilligerswerk bij ons is fysiek heel zwaar, daardoor trek je die groep vrijwilligers minder aan."