Dronken chauffeur (34) aangehouden na fatale botsing op de A2

Een 34-jarige Veldhovenaar is aangehouden na de dodelijke aanrijding zaterdagnacht op de A2 bij Maarheeze. Hij was de bestuurder van een van de drie betrokken auto's. Hij had te veel gedronken. Zijn passagier, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd ook aangehouden. Hij had nog een gevangenisstraf openstaan.

Bij de botsing, die rond een uur 's nachts plaatsvond, kwam een man uit het Limburgse Montfort om het leven. Hij zat met nog twee anderen in een auto met een Spaans nummerbord. Hij zou bij de aanrijding uit de auto geslingerd zijn en op de andere weghelft zijn terechtgekomen.

Foto: Persbureau Heitink.

Ook een andere man uit deze auto werd buiten de auto gevonden. Hij is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. Hij lag zondagochtend nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zaterdagnacht wel al kort een eerste keer gehoord. Rol van de bestuurders onderzocht

De politie doet uitgebreid onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren en de exacte rol van de drie bestuurders. "Het is nog te vroeg om daar nu iets over te zeggen", laat een politiewoordvoerder zondagochtend weten.

Foto: Persbureau Heitink.