De A27 gaat de komende dagen weer dicht

Maandag tot en met dinsdagnacht is de A27 in de richting van Breda dicht tussen knooppunten Everdingen en Gorinchem. De snelweg ging vanwege werkzaamheden de afgelopen week telkens op een andere plek dicht. Maandag is een nieuw stuk van de snelweg aan de beurt.

Om precies te zijn is de snelweg dicht van vijf uur zondagnacht tot vijf uur dinsdagnacht.

Rijkswaterstaat is bezig met het verbreden van de snelweg, die van Breda naar Almere loopt. Dat doet sinds vorig weekend echt pijn. De vertraging varieert van een half uur tot een uur. Het aanleggen van de extra rijstroken gaat minimaal zes jaar duren. De komende tijd gaat het vooral om voorbereidingswerkzaamheden voor de verbredingsklus. Rijkswaterstaat is al maanden aan het werk langs de weg, maar sinds vorig weekend gaat de snelweg ook dicht, zoals ook de komende dagen dus.

Zomerafsluitingen op een rij: Van vrijdag 25 juli 22.00 uur tot vrijdag 1 augustus 22.00 uur was de A27 dicht in de richting Utrecht, tussen knooppunten Gorinchem en Everdingen Van vrijdag 1 augustus 22.00 uur tot maandag 4 augustus 05.00 uur was de A27 dicht in beide richtingen tussen knooppunten Everdingen en Gorinchem Van maandag 4 augustus 05.00 uur tot woensdag 13 augustus 05.00 uur gaat de A27 in de richting Breda afgesloten, tussen knooppunten Everdingen en Gorinchem