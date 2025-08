Vluchten Ryanair op Eindhoven Airport weer vertraagd door onderbezetting

Er zijn zondag opnieuw problemen met onderbezetting bij Ryanair-afhandelaar Skytanking op Eindhoven Airport. Als gevolg hebben vooral vertrekkende vluchten van Ryanair zondag te maken met vertraging.

Het vliegveld houdt er alsnog rekening mee dat ook vertrekkende vluchten nog te maken gaan krijgen met vertragingen. "Er zijn gewoon te weinig handjes. De medewerkers van Skytanking die er wél zijn, doen hun stinkende best en worden later vandaag afgelost door een nieuwe ploeg."

Hoofdpijndossier

Skytanking is een heus hoofdpijndossier op het vliegveld. De problemen komen door structurele onderbezetting en spelen sinds april vorig jaar. Toen veranderde Ryanair van afhandelaar en werd Skytaking verantwoordelijk voor de bagage-afhandeling.

Voor Eindhoven Airport waren de resultaten van een FNV-onderzoek onlangs aanleiding om met Skytanking in gesprek te gaan. Vorig jaar kreeg Skytanking al een waarschuwing van de Arbeidsinspectie, onthulde Omroep Brabant toen.

Een medewerker van Skytanking vertelde in juli anoniem over de werkdruk. "Je bent soms in je eentje verantwoordelijk voor een heel vliegtuig. Dan wil je zo snel mogelijk werken, omdat je je anders schuldig voelt dat mensen later op vakantie gaan."

De werkdruk zou ook gevolgen hebben voor de veiligheid. "Een collega van mij was niet getraind om een trap te besturen, maar moest dit van een leidinggevende toch doen. Als hij een ongeluk had veroorzaakt, was hij niet verzekerd."