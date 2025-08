Mieke en Edward zijn 72 jaar, maar komen nog dagelijks in de speeltuin

Al sinds 1958 wordt er geschommeld, gezwommen en gewipwapt in De Kievit in Nuenen. Mieke van den Wildenberg en Edward von Kriegenbergh, allebei 72 jaar oud, zijn de trouwste bezoekers én beheerders van de speeltuin aan de Kerkstraat.

Het tweetal kwam als kind al in de speeltuin. “Ik zat op de lagere school en toen kwam ik hier al spelen. Zo’n beetje alle vrijwilligers die hier nu werken, hebben ook als kind hier rondgelopen”, vertelt Mieke tegen Studio040. Ze heeft er al 43 jaar vrijwilligerswerk bij De Kievit opzitten.

In de jaren 60 zaten jongens en meisjes nog op aparte scholen, maar in speeltuin De Kievit zochten ze elkaar op. “Ik kroop altijd onder het hek door”, zegt Edward. “Ik woonde namelijk achter de speeltuin en mijn school lag precies aan de andere kant. Via een gat in het hek liep ik dan zo naar school.”

Eén gulden

Mieke en Edward beginnen allebei te glunderen wanneer ze verhalen van vroeger ophalen. Zo begint Mieke enthousiast over de familie Pastoor te vertellen. Die familie was eigenaar van de kruidenierszaak en bakkerij in het dorp. “Wist je dat de familie Pastoor de grond van de speeltuin destijds voor 1 gulden heeft geschonken aan de kerk. Met als voorbehoud dat het terrein wel voor de kinderen zou blijven”, vertelt Mieke. “Projectontwikkelaars of vastgoedjongens zouden nu staan te springen om dit stuk grond in handen te krijgen”, vult Edward aan.