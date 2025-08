PSV verslaat Go Ahead Eagles: Johan Cruijff Schaal eerste prijs

PSV heeft de eerste prijs van het seizoen binnen. De Eindhovenaren versloegen zondagavond Go Ahead Eagles met 2-1. Ze pakten hiermee de Johan Cruijff Schaal. Beide PSV-doelpunten vielen in de slotfase van de wedstrijd in het eigen Philips Stadion.

Het was een drukke zomer voor de technische leiding van PSV. Met Walter Benítez (Crystal Palace), Olivier Boscagli (Brighton Hove& Albion), Richard Ledezma (Chivas), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Noa Lang (Napoli), Johan Bakayoko (RB Leipzig) en Luuk de Jong (FC Porto) vertrokken veel belangrijke spelers. Van de nieuwelingen die naar Eindhoven kwamen, kreeg de Spanjaard Yarek Gasiorowski een basisplaats als centrale verdediger. In zijn rug stond Matej Kovar, die de keepersstrijd won van Nick Olij. In de spits kreeg Alassane Pléa de voorkeur boven Ricardo Pepi. Ruben van Bommel, de zoon van clubicoon Mark van Bommel, begon op de bank.

Het vernieuwde PSV maakte op eigen veld niet direct indruk. Er werd bij vlagen aardig gevoetbald, maar de bekerwinnaar uit Deventer bleven redelijk eenvoudig overeind. Kansen waren er voor linksback Mauro Junior en Couhaib Driouech, waarop doelman Jari de Busser een antwoord had. Terwijl de landskampioen steeds meer aandrong, was het Go Ahead Eagles met het gevaar. Eerst gaf Mathis Suray met een schot op de lat een waarschuwing, kort daarna schoot hij een voorzet van de linkerflank achter Kovar: 0-1.

PSV-verdediger Sergino Dest baalt na de goal van Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures).

Driedubbele wissel

In de tweede helft begon het thuispubliek te morren na zwak spel van zijn favoriete ploeg. Trainer Peter Bosz greep na een uur in en bracht met Guus Til, Ruben van Bommel en Ricardo Pepi drie nieuwe krachten. Yarek Gasiorowski, Joey Veerman en Couhaib Drieouech werden naar de kant gehaald. Heel succesvol was hun inbreng niet de eerste minuten, want de eerste schotpogingen van Pepi en Til vlogen hoog richting de tribunes. Hun schoten daarna kwamen meer in de buurt, waarbij vooral de redding van De Busser op een schot van Til van de buitencategorie was.

Alassane Pléa kreeg een basisplaats bij PSV (foto: Orange Pictures).

Het lukte de PSV-spelers niet om te scoren, maar in de 79ste minuut kregen ze hulp van Eagles-verdediger Gerrit Nauber. De Duitse verdediger tikte een voorzet van Ivan Perisic ongelukkig achter zijn eigen doelman. De goal gaf PSV vertrouwen en zes minuten later was het weer raak. Rechtsback Dest kreeg de bal voor zijn voeten en hij haalde snoeihard uit: 2-1. Die dreun kwam hard aan bij de gasten uit Deventer en PSV kon vervolgens de winst over de streep trekken.

Wachten op privacy instellingen...

PSV begint zaterdagavond 9 augustus de competitie in de Eredivisie tegen Sparta Rotterdam. De kans is groot dat trainer Peter Bosz de komende dagen nog een versterking mag verwelkomen in Eindhoven.