PSV blij met Johan Cruijff Schaal, maar het moet beter in de Eredivisie

Sergiño Dest maakte zondagavond in de slotfase van het duel met Go Ahead Eagles de 2-1 die PSV de Johan Cruijff Schaal opleverde. De rechtsback is blij met de eerste prijs van het seizoen en hij verwacht meer mooie dingen van de Eindhovenaren. “Ik denk dat we een heel mooi seizoen gaan beleven.”

Dest vond de winst van zijn ploeg terecht. “Er zijn veel spelers weggegaan, maar ook goede spelers bijgekomen. Als team moeten we elkaar beter leren kennen. Ik vond ons tegen Go Ahead Eagles bij vlagen goed spelen en domineren. We waren veel in hun zestienmetergebied, maar de bal wilde er niet in. Hij moest een keer vallen en gelukkig viel die eigen goal die ons hoop gaf. Eigenlijk had niemand verwacht dat we de winst niet meer zouden pakken.”

Over zijn eigen rol was de Amerikaans international duidelijk. “Ik zit na mijn blessure nu op 95 procent. Het moet beter op veel vlakken, want het is nog slordig. Dat ik de winnende goal maak is lekker. Ik wil belangrijk zijn voor het team.”