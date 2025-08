Puddingpaniek op straat: buurt doet gratis boodschappen

Wat doe je als je ineens midden op straat een lading yoghurt, melk en boter voor je voeten ziet liggen? Juist. Dan haal je de boodschappentas van zolder, trommel je de buren op en sla je je slag. Door een onhandig ongeval met een vrachtwagen van een grote supermarktketen kwam zondagavond in Tilburg de halve vracht op straat te liggen. Wat overbleef was een grote ravage en een straat besmeurd met yoghurt.

Tot de enkels in de vla

De Lage Witsiebaan lag besmeurd met yoghurt en pudding dat door de miezerregen over de hele straat uitsmeerde. Er lagen ook nog genoeg goede boterkuipjes, pakken melk en toetjes tussen. Dit opruimen was voor de chauffeur een kansloze missie, dus met zijn handen in het haar liep hij naar de toegestroomde pottenkijkers: "Nemen jullie maar wat mee!"

Die boodschap was niet aan dovemansoren gericht: tientallen buren werden erbij geroepen en gewapend met boodschappentassen, kratten en vuilniszakken gingen ze op zoek naar bruikbaar lekkers. Terwijl het asfalt in een puddingbende veranderde, stonden mensen in met yoghurt besmeurde schoenen hun voorraadkast aan te vullen.

Na een tijdje maakte de politie een einde aan het spektakel, want de buurt liep lukraak over de weg, wat gevaarlijke situaties veroorzaakten. Met tassen vol zuivel gingen ze huiswaarts.

Zondagavond rond tien uur is één rijbaan nog dicht. De verwachting is dat het nog tot middernacht duurt voor de laatste restjes zuivel van het asfalt zijn geschraapt.