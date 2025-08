Rini hielp in Spanje natuurbranden bestrijden: 'Zeer leerzaam'

Het was zeker geen vakantie, de afgelopen twee weken die brandweerman Rini Pijnen uit Ossendrecht met zijn collega-brandweerlieden doorbracht in Spanje. Zij keken daar mee met hun Spaanse collega's bij het blussen van natuurbranden en hielpen bij de bestrijding van vier branden die in die periode in de regio Galicië, in het noordwesten van het land, woedden.

Doel van deze 'stage' was het leren van blustechnieken die ook in ons land in de toekomst gebruikt kunnen worden. Door klimaatverandering komen in Nederland steeds warmere en drogere periodes voor, met kans op meer en intensere natuurbranden. In Spanje hebben ze daar al jaren ervaring mee, "Het waren zware dagen, waarbij je twaalf uur lang werd beziggehouden", blikt de brandweerman uit Ossendrecht terug. "Het begon 's ochtends met cursussen en vanaf twee uur 's middags werden we ingezet, tot tien uur 's avonds." Pijnen noemt de stage zeer leerzaam. "We hebben vergelijkingen gemaakt tussen hun manier van werken en de onze", vertelt hij. "Ze hebben in Spanje een totaal andere manier van werken." Zo wijst hij erop dat ze in Spanje een speciale 'bosbrandbrandweer' hebben. "Die kijkt puur naar natuurbranden. Daarnaast hebben ze ook 'urban finishers', die bestrijden huis-, auto- en bedrijfsbranden. Zo hebben zij meer specialiteit op die gebieden. Bij ons komen die natuurbranden 'erbij', naast de huis-, auto- en bedrijfsbranden."

Een ander specialisme dat ze in Spanje hebben, is het blussen zonder water. Brandweerlieden gaan met handgereedschap het gebied in om vegetatie voor de brand uit weg te halen. Zo kan het vuur zich niet verder verspreiden. In Nederland hebben we maar twee van dit soort zogenoemde handcrew-teams die deze techniek gebruiken. Pijnen zit in zo'n team.

Lees ook Speciaal team voor natuurbranden zoals in de Peel is nu écht inzetbaar

Opvallend vond de Nederlandse brandweerploeg ook de grote hoeveelheid data die de Spanjaarden verzamelen over bosbranden en hun goede coördinatie. Camera's zorgen er bovendien voor dat branden snel in beeld zijn. "Bij het zien van een rookpluim kijken ze meteen of het een potentiële vuurhaard is of een boer die land omploegt. Dit wordt adequaat ingeschaald. Ook hoe ze dit qua weer, vanwege de draaiende wind tussen de bergen, het best kunnen aanpakken", legt de brandweerman uit Ossendrecht uit. Ze gaan vervolgens met grof geschut aan de slag: "Met bulldozers worden stoplijnen gemaakt. De handcrew bewaakt vervolgens die lijn. Bij ons is de boseigenaar erg zuinig op zijn bosgrond. Bulldozers inzetten om stoplijnen te creëren, zal je hier niet zo snel zien gebeuren."

"Hier in Nederland zorgen wij dat het vuur niet verder kan, maar wij zetten minder grove middelen in."

Daarnaast heeft de Spaanse brandweer ook meer luchtsteun - vliegtuigen en heli's - en wordt die zeer snel ingezet. "Die worden in het brandbestrijdingsplan meegenomen en remmen de brand heel erg af." "Hier in Nederland zorgen wij dat het vuur niet verder kan, maar wij zetten minder grove middelen in. Wij beschermen elke vierkante meter bos. Zij kijken meer rondom: kan uitbreiding naar andere gebieden worden voorkomen?" Donderdag is een tweede groep van twintig brandweerlieden naar Spanje vertrokken. Ook die blijft twee weken. Of dit project volgend jaar herhaald wordt, is nog niet duidelijk.