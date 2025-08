Auto scheurt met hoge snelheid woonwijk in op de vlucht voor de politie

Een auto scheurde zondagavond met hoge snelheid door een woonwijk bij een politieachtervolging in Best. De politie moest een snelheid van 60 kilometer per uur aantikken in de woonwijk, waar 30 kilometer per uur is toegestaan, maar de auto bleef uitlopen. Na een achtervolging door de wijk vluchtte de man uit de auto en rende hij weg. In de auto werden bierflesjes gevonden.

Agenten zagen de auto door het Wilhelminadorp rijden toen de bestuurder met hoge snelheid wegreed van de politiewagen. De politie zette de achtervolging in. "Op een bepaald punt reden wij met 60 kilometer per uur door de wijk, waar 30 kilometer per uur is toegestaan, maar het voertuig bleef op ons uitlopen", schrijft de politie op Instagram.