Ongeluk op de N263 richting België, weg helemaal dicht

Op de Wernhoutseweg (N263) in Wernhout is maandagochtend rond vijf uur een ongeluk gebeurd. De weg vanuit Breda richting de Belgische grens is dicht voor onderzoek.

Bij het ongeluk is een auto betrokken. Het is niet duidelijk of er ook een fietser of voetganger betrokken is bij het ongeluk. Naast de provinciale weg ligt een fietspad, dat ook is afgesloten door de hulpdiensten.